18'lik Berke'ye dünya devi talip oldu!
Altınordu'nun 18 yaşındaki genç kalecisi Berke, dünya devlerini peşine takmayı başardı. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
Manchester City, Barcelona gibi dünya devlerinin scout göndererek takip ettirdiği Altınordu’nun file bekçisi Berke Özer için ilk ciddi girişim Premier Lig devi Chelsea’den geldi.
İngiliz The Sun Gazetesi’nin haberine göre, Mavililer’in antrenörlerinden Eddie Newton, son dönemde 18 yaşındaki kaleciyi yakından takip etti.
Kaynak: Ajanslar