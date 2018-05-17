18 Mayıs Yenikapı Kudüs Mitingi saat kaçta başlayacak?

18 Mayıs Yenikapı Kudüs Mitingi saat kaçta başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 18 Mayıs Yenikapı Kudüs Mitingi ile ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

İsrail'in Filistin'de 60 Filistinli'yi şehit etmesinin ardından Yenikapı'da 'Zulme Karşı Duruş' adıyla bir tepki mitingi düzenlenecek. Yenikapı'da yüz binlerce kişi İsrail'in zulmüne karşı 'Zulme Karşı Duruş' adıyla toplanacak. Başbakan Binali Yıldırım tüm vatandaşları Yenikapı'da düzenlecek Yenikapı Kudüs Mitingi'ne davet ederek, "Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır" şeklinde konuştu. İnsanlar 18 Mayıs Yenikapı Kudüs Mitingi saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt bekliyor.

18 MAYIS YENİKAPI KUDÜS MİTİNGİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yenikapı'da Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısıyla yüz binler 'Zulme Karşı Yürüyüş' için toplanacak. Yüz binler İsrail'in 60 Filistinli'yi şehit ettiği saldırılara tepki gösterilecek. Buluşmaya herkesi davet ettiklerini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır" ifadelerini kullandı. Yenikapı Kudüs Mitingi saat 15.00'te başlayacak.

YENİKAPI KUDÜS MİTİNGİNE KİMLER KATILACAK?

Programın partilerden bağımsız olduğunu kaydeden Başbakan, "Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır" ifadelerini kullandı. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet, Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız" dedi.

Devlet Bahçeli sözlerine, ''Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…'' şeklinde devam etti.

Kaynak: AjansHaber