18 Mayıs yarım gün mü 19 Mayıs kaç gün tatil?

Çalışanlar ve öğrenciler 18 Mayıs yarım gün mü, 19 mayıs kaç gün tatil sorularının yanıtını merak ediyor.

Memurlar ve öğrenciler 18 mayıs yarım gün mü sorusunun yanıtını şimdiden merak ediyor. 19 Mayıs 2018 gününün haftasonu cumartesi gününe denk gelmesi herkesin aklında tek bir soru bırakıyor. 19 mayıs kaç gün tatil sorusunun sıkça sorulmasının sebebinin de bu olduğu tahmin ediliyor. Yapılan duyurulara göre 19 Mayıs etkinliklerinin cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Herkesin bildiği üzere gün okullar, devlet daireleri, kamu daireleri zaten kapalı oluyor. 19 Mayıs tatili haftaiçine mi denk geliyor diye arama yapan öğrencileri üzecek haber buydu. 19 Mayıs etkinlikleri de bu kapsam altında cumartesi günü olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

Öğrenciler ve memurlar 18 Mayıs yarım gün mü sorusunun yanıtını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci ve memur bu sorunun yanıtını şimdiden merak ediyor. 2018 yılında 18Mayıs hafta içine yani cuma gününe denk geldiği için resmi tatil olmasına kesin gözüyle bakılmıyor.

19 MAYIS KAÇ GÜN TATİL?

19 Mayıs kaç gün tatil sorusu da yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. Şu an konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs 2018 Cumartesi gününe denk geliyor. Çalışanlar standart olarak hafta sonu 2 gün tatil yapacaklar.

19 MAYIS’IN ÖNEMİ

Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır.

19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti.

Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da vardır. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun’a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak ta kabul edilmelidir. Atatürk’ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs’ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir.





Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.

Kaynak: AjansHaber