Mevzuata göre 18 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Mevzuata göre 18 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtı memur, öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler okula gidecek mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber insanlar mevzuata göre 18 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtını merakla bekliyor. 19 Mayıs tarihi cumartesi gününe geldiğinden 18 Mayıs tarihinin tatil olup olmayacağı öğrenciler ve memurlar tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs'ın cumartesi gününe denk gelmesi öğrencileri üzdü. 18 Mayıs'ın tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs resmi tatil mi sorusuna da yanıt bekleniyor. 19 Mayıs cumartesi gününe denk geldiğinden herkesin bildiği üzere cumartesi günü okullar, devlet daireleri, kamu daireleri zaten kapalı oluyor.

18 MAYIS TATİL Mİ?

Milyonlarca öğrenci ve memur 18 Mayıs tatil mi sorusuna yanıt bekliyor. Şu an konuya dair hiç kimse bir açıklama yapmadı. Gelecek bir haber herkesi yüzünü güldürecek. Bir gelişme olursa sizinle paylaşacağız.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs’ın milli bayram olması sebebiyle kamu kurumları ve okullar her yıl tatil edilir. Bu yıl 19 Mayıs Cumartesi gününe denk geldiğinden Çalışanlar standart olarak hafta sonu 2 gün tatil yapacaklar.





19 MAYIS’IN ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır.

19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti.

Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da vardır. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun’a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak da kabul edilmelidir. Atatürk’ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs’ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir.

Kaynak: AjansHaber