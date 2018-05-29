Bakan açıkladı: 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sağlık personeli olmak için bekleyenler için önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’na 18 bin sözleşmeli personel alınacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada “ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ajanslar