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29 Mayıs 2018 16:01 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018 16:28

Bakan açıkladı: 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan açıkladı: 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sağlık personeli olmak için bekleyenler için önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’na 18 bin sözleşmeli personel alınacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada “ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: Siirt'te büyük istihdam hareketiGündem29 Mayıs 2018 14:57Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: Siirt'te büyük istihdam hareketiBaşbakan Binali Yıldırım Siirt'le ilgili büyük istihdam müjdesi verdi.

 


Kaynak: ajanslar

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