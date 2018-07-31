174 kaçak 30 kişilik tekneden çıktı

Irak uyruklu 174 kaçak göçmen, 30 kişi kapasiteli teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi Yassıca Adası açıklarında ilerleyen gulet teknede bulunan kaçakların, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi.

Sahil Güvenlik botuyla bölgeye hareket eden ekipler, 30 kişi kapasiteli tekneyi durdurdu.

174 KAÇAK YAKALANDI

ABD bayrağı çekilmiş 'Palmira Delawere' adlı teknenin üst bölümü ve alt odalarda, 30'u çocuk ve 54'ü kadın olmak üzere toplam 174 kaçak yakalandı.





4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA



Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör, gözaltına alındı.

Kaçaklarla birlikte tekne, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA