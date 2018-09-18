17 yaşındaki kızın yanağını ısırmıştı: Cezası belli oldu

Eskişehir’de 2013 yılında 17 yaşındaki bir kızın yanağını ısıran ve darbeden şahsın cezası belli oldu. Şahıs 3 yıl hapis cezası aldı.

Eskişehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz olarak yargılanan 31 yaşındaki sanık Emre B. ve avukatı hazır bulundu. 2013 yılında gerçekleşen olayda S. N. Y.’yi sokak ortasında darbedip cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin açılan davada karar verildi.

3 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti suçun işlenildiği tarihte mağdurenin 17 yaşında olması gerekçesiyle‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan sanık Emre B.'yi 3 yıl hapis ile cezalandırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, 2013 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleşti. Emre B., akşam saatlerinde evine dönen S.N.Y.’nin Aydın Arat parkında elinde bıçak ile önünü kesti. Para isteyerek 17 yaşındaki S.N.Y.’yi tehdit eden şahıs, ‘hayır’ cevabını alınca genç kızı zorla Porsuk Çayı kenarına götürdü.

Burada S.N.Y.’nin çantasını karıştırarak ‘telefonun var mı?’ şeklindeki sorusuna yanıt alamayınca, zorla mağdurenin yanağını ısırdı. Emre B.’nin yanından kaçan mağdure, olayın ardından polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.

Kaynak: Ajanslar