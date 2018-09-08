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08 Eylül 2018 08:40 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 08:39

17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir'de bir facia yaşandı. Semra Çolak, 17 günlük eşini bıçaklayarak öldürdü.

17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü

20 yaşındaki Semra Çolak, evde eşiyle tartışmaya başladı. Çolak, eline geçen bıçağı eşinin kalbine sapladı. 22 yaşındaki Yunus Çolak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yunus Çolak, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen polis ise Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı.

Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Semra Çolak sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: eskişehirsemra çolak


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