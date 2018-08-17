17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

17 Ağustos 1999'da yaşanan şiddetli depremin merkez üssü Gölcük'te yaşamını yitirenler anısına 19 sene önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği düzenlendi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.

''ASRIN FELAKETİ''

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERE DUA EDİLDİ

Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.

Altıntaş, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmaması dileğinde bulundu.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de 19 senedir kalplerinde yanan bir ateş olduğunu ifade ederek, "Bu ateş zaman zaman külleniyor gibi olsa da her sene depremin yıl dönümünde tekrar alevleniyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar denize karanfil bıraktı.

17 AĞUSTOS 1999 GÜNÜ

17 Ağustos 1999'da tüm Türkiye yasa boğuldu. Yerel saatle 03:02'de merkez üssü Gölcük olan 7.6 şiddetindeki bir deprem tüm Türkiye'yi uykusunda yakaladı.

45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaelinde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Resmi bilgilere göre 17.480 kişi öldü, 23.781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı, 285.211 ev, 42.902 işyeri hasar gördü. 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ölen kişi sayısı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Resmi olmayan bilgiler ise çok daha şaşırtıcıydı. Resmi olmayan bilgilere göre 50.000'e yakın kişi öldü, 100.000'e de yakın kişi yaralandı.

Depremin Türkiye'nin sanayi bölgesi olan Marmara bölgesinde gerçekleşmesi Türk ekonomisini bir hayli zorlamıştır.

Gölcük depreminden sonra Türkiye'ye toplamda 52 ülke yardım etmiştir: Japonya, Belçika, İsrail, Azerbaycan, Bangladeş, KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Almanya, İtalya, Pakistan, Ürdün, Fransa, Rusya, İngiltere, Mısır, Yunanistan, Gürcistan, İsveç, Macaristan, Malezya, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerden bazılarıdır.

İllere göre hayatını kaybeden kişi sayısı:

Bolu: 270

Bursa: 268

Eskişehir: 86

İstanbul: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

Kaynak: Ajanslar