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17 Ağustos 1999 Depremi'nin 19. yılı (Gölcük depremi)

17 Ağustos 1999 Depremi'nin 19. yılı (Gölcük depremi)

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 19 yıl geçti.
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Güncel 17 Ağustos 2018 - 09:10

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