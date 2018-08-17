16 yaşındaki Avusturalya'lı genç Apple'ın ana bilgisayarını hackledi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin ABD'li teknoloji devi Apple'ın ana bilgisayar sistemini hacklediği ve 90 gb'lık korunan veriyi indirdiği açıklandı

Victoria Çocuk Mahkemesi, şu anda 17 yaşında olan adı açıklanmayan lise öğrencisinin geçen yıl Melbourne'deki evinden Apple'ın ana bilgisayarına girerek 90 gigabaytlık korunmuş veriyi bilgisayarına indirdiğini ve müşterilerin hesaplarına eriştiğini duyurdu.

HAYALİ APPLE'DA ÇALIŞMAK

Gazeteye konuşan gencin avukatı müvekkilinin 16 yaşındayken 1 yıl boyunca birden fazla kez Apple'ın sistemine girdiğini ve gencin hayalinin bir gün Apple'da çalışmak olduğunu söyledi.

Apple da bugün yaptığı açıklamada ekiplerinin 'izinsiz erişimi tespit ettiğini, durumu kontrol altına aldığını ve konuyu kanun güçlerine bildirdiğini' duyurdu.

Bu ay dünyada pazar değeri 1 trilyon doları geçen ilk özel şirket olan Apple, olayda hiçbir kullanıcının özel verilerinin tehlike altında olmadığını da söyledi.

The Age'in aktardığına göre izinsiz erişimin tespitinin ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Avustralya Federal Polisi uluslararası soruşturma başlattı.

Federal polis konunun yargıya taşınması nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

GENCİN MAHKEMESİ HAFTAYA



The Age polisin gencin evine geçen yıl baskın yaptığını ve bilgisayarında 'hacky hack hack' adını verdiğ ibir klasörün içinde hacklemeyle ilgili verileri bulduğunu belirtti.

Gencin evine yapılan baskında ele geçirilen iki Apple dizüstü bilgisayarın seri numaralarının Apple'ın sistemine giren cihazlarınki ile uyuştuğu da vurgulandı.

Gencin suçunu kabul ettiği ve hükmün gelecek ay yapılacak duruşmada verileceği açıklandı.

Kaynak: Ajanslar