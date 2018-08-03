150 TL fiyatlı telefon

Xiaomi yeni bir cep telefonu modeli ile bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

Xiaomi cep telefonları, Qin adlı ünlü bir Çin hanedanının adını taşıyor. 2.8 inç 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip telefonların fiziksel tuşları ile birlikte boyutları 132 x 53.8 x 8.5 milimetre. Ayrıca, micro SIM kartlar için çift giriş de sunulanlar arasında.

XİAOMİ QİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Qin 1 daha sade bir model olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek MT6260A çipset ile ARM7 işlemci, 8 MB RAM ve 16 MB depolama kapasitesi sağlanıyor. GPS veya LTE olmayan telefonda Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 mevcut. Nucleus adlı bir işletim sistemi kullanan cihazın 1,480 mAh batarya ile 15 gün kullanılabileceği ifade ediliyor.

Xiaomi Qin 1s ise Spreadtrum SC9820 çipset kullanıyor. Çift Cortex-A53 çekirdeği 1.2 GHz saat hızında. 256 MB RAM ve 512 MB depolama ise diğer özelliklerden. Cihazın VoLTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 bağlantı desteği bulunuyor.

Her iki cep telefonu da USB-C üzerinden şarj oluyor ve hoparlörleri de alt tarafta. Cihazların ne önünde ne arkasında kamera ya da ses girişi de yok.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri sunulan cihazların satışına 15 Eylül tarihi itibariyle Çin’de başlanacak.

Kaynak: ajanslar