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20 Nisan 2018 10:33 | Son Güncelleme: 20 Nisan 2018 10:34

15 yeni üniversite geliyor!

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

15 yeni üniversite geliyor!

Detaylar geliyor..


Kaynak: Ajanslar

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