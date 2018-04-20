15 yeni üniversite geliyor!
Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
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