1,5 yaşındaki Ümeyir'den acı haber geldi

Iğdır'ın merkeze bağlı Kasımcan köyünde su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Ümeyir Aktaş, boğularak öldü. Minik Ümeyir Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Iğdır'ın merkeze bağlı Kasımcan köyünde su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Ümeyir Aktaş, boğularak öldü. Artvin'in Hopa ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hafize-Şencan Aktaş çifti, bayram tatili için yakınlarının yaşadığı Iğdır merkeze bağlı Kasımcan köyüne gitti. Aktaş çifti, dün yakınlarıyla birlikte bahçede kahvaltı yaparken, çocukları Ümeyir açık olan kapıdan çıktı. Minik Ümeyir, dengesini kaybedip, evin önünden geçen su kanalına düştü.

ÇEVREDE ARAMA YAPILDI

Bir süre sonra Ümeyir'in kaybolduğunu fark eden yakınları, çevrede arama yaptı. Su kanalında hareketsiz bulunan minik Ümeyir, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümeyir Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MİNİK ÜMEYİR'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ümeyir Aktaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün babasının memleketi olan Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Ajanslar