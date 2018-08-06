15 yaşındaki iki çocuk gezi için gittiklerini söyleyip kayıplara karıştılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailelerine kurs öğrencileri ile birlikte Gaziantep’e geziye gideceğiz, diyen ancak hiç geziye katılmadığı ortaya çıkan 15 yaşındaki iki çocuktan haber alınamıyor. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Burak Oğ ve yine aynı yaştaki Kemalcan Savari adlı iki çocuk, gittikleri Kur’an kursunda ailelerine “Kurs öğrencileri ile birlikte Gaziantep’e geziye gideceğiz” diye evden ayrıldı. Ancak böyle bir geziye hiç katılmadığı ortaya çıkan iki çocuktan aileleri iki gündür haber alamıyor. Nerede oldukları bilinmeyen Burak Oğ ve Kemalcan Savari için aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Kadirli’de Adana minibüslerinin yolcu indirip bindirdiği bir yerde işyerinin kamerasına sırtında çanta ile beraber yolda yürürken görüntülenen iki çocuğun Adana iline gittikleri ve buradan ortadan kayboldukları sanılıyor. Kayıp çocukların ailelerinin ise endişeli bekleyişi sürüyor.







Burak Oğ’nun annesi Elife Oğ çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek “Son olarak Kadirli’de bir işyerinin kamerasında beraber yolda yürürken görüntülenmişler. Cumartesi sabah erken evden çıkmıştı. Şu ana kadar bir haber alamadık. Adana’da görülmüşler diye haber aldık. Orda bir tur şirketinde çalışan bayan görmüş sanırım. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu. Kayıp Burak Oğ’nun ağabeyi Samet Oğ ise “Kardeşimin yerini bilenlerin, görenlerin polise veya bizlere haber vermesini istiyoruz. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz” dedi.

Kaynak: Ajanslar