15 üniversiteye yapılan rektör atamaları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 üniversiteye yapılan rektör atamaları resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığınca 2018/160 sayılı kararla 15 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atamaların, 2547 sayılı Kanunun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. madeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

İSİMLER YAYINLANDI



Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Kaynak: Ajanslar