15 Temmuz'dan bu yana Almaya'dan 115 kişinin iadesi talep edildi

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Almanya'dan 115 Türk vatandaşının iadesini talep etti.

DW Türkçe'nin aktardığı, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichtengazetelerinde yer alan haberlere göre, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin Almanya'ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alman Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54’ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.

Gazetelerin haberinde, 2015 yılında Almanya’da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13’ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.



Haberde, Almanya’nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi.

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Kaynak: Ajanslar