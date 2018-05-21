15 Temmuz'da üniformasının arkasına saklanan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalışan FETÖ'cülerin cezaları belli oldu. Tankın içinden çıkan eski emninet müdürü Aynacı'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmada 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Heyet, sanıklar eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yarbay Osman Akkaya, yarbay Fatih Sönmez, yüzbaşı Serdar Değirmendere, üsteğmen Bora Serhat Seçkin, üsteğmen Burak Uluçınar, astsubay Maksut Keleşoğlu, uzman çavuşlar İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya ve Ömer Kalın'a "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık Mehmet Umur'un suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarıyla mahkemedeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim yapılarak cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.

AYNACI'NIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık Mithat Aynacı'ya "hakaret" suçundan 7 ay hapis cezasına karar veren heyet, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya ve Ömer Kalın'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz'ın tahliyesine karar verildi.

Sanık eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında bütün delillerin toplanamamış olması nazara alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip dosyası ayrıldı.

Heyet, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA