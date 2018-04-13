15 Temmuz'da Sabri Ünal'ı tankla ezen darbecilerin cezası belli oldu

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tankların önüne yatıp onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı ezen darbecilerin cezası belli oldu.Gazi Ünal, cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, "Anayasayı ihlal" suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ı konutundan almaya giden 3 yüzbaşıya "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ali Demirci'ye 14 yıl, Mehmet Kambur'a 11 yıl 8 ay ile Servet Demir ve Emre Ersan'a ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Gazi Sabri Ünal, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, darbecilerle mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Her ne kadar toplam aldıkları ceza daha fazla olsa da beni tankla ezerek öldürmeye teşebbüs etmelerine ilişkin aldıklara cezalara itiraz edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı yurt dışına göndermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere kahramanca direnen Sabri Ünal'la ilgili konuştu. Ünal'ın yurt dışına dil eğitimi almaya gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı, "İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek" demişti.

Kaynak: Ajanslar