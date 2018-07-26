15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor. Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişimi daha yaşanıyor. Korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Ajanslar