15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor. Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişimi daha yaşanıyor. Korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Ajanslar