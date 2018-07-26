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26 Temmuz 2018 13:08 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018 14:20

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor. Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişimi daha yaşanıyor. Korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Avrupa - Anadolu yönündeki intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: intihar15 temmuz şehitler köprüsü


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