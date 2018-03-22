15 Temmuz Gazileri Darbecilerden Şikayetçi Oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya, müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerden Nigar Sert, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında darbecilere karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığına gittiğini, olaylar esnasında Genelkurmayın içine kadar giren tek kadın gazi olduğunu dile getirdi.

Helikopterden yapılan atış sonucu yaralandığını belirten müşteki Sert, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını istediğini söyledi ve davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müşteki Mustafa Güner, 15 Temmuz'da helikopter atışıyla yaralandığını bildirerek davaya müdahil olmak istediğini aktardı.

Gazilerden Mustafa Karkın, "Genelkurmayın önünde yapılan ateş sonucu yaralandım. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Müşteki Mustafa Seçkin, "Ben olaylar esnasında 4 çocuğumla beraber Genelkurmay Başkanlığının önündeydim. Helikopter atışı sonucu yaralandım. Vatan hainlerinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi esnasında darbecilerin kullandığı helikopterlerden yapılan atışla oğluyla yaralanarak gazi olan Necati Ekiz de davaya müdahillik talebinde bulundu.

Diğer müştekilerin ve avukatların da beyanlarının alınmasından sonra duruşma yarına ertelendi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İddianamede, sanıklardan 7'sine sadece "FETÖ üyeliği" suçlaması yöneltilirken, 148'i hakkında ise "terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Davanın sanıkları arasında, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları belirtilen eski tuğgeneral Ünsal Coşkun ile eski yarbaylar Özcan Karacan, Halil Gül ve Mehmet Şahin de bulunuyor.