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04 Eylül 2018 17:33 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 17:36

15 milyar dolarlık anlaşma için ilk imzalar atıldı!

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı

15 milyar dolarlık anlaşma için ilk imzalar atıldı!

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

CARİ AÇIĞIN DARALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Anlaşma, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Türkiye Katar


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