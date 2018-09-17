1,5 liraya çorba satan lokantaya ilgi büyük

Sakarya'da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının altında satan ve sosyal medyada gündem olan Sami Öztürk, "Sakarya halkı bizi tutuyor, kalitemizden kesinlikle ödün vermedik." dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 8 şubesi bulunan bir lokantaya ait olan ve piyasa ortalamasının çok altında yemek fiyatlarının yer aldığı fotoğraf sosyal medya üzerinde hızla yayılarak gündem oldu. Listede çorbanın 1.5, pilavın 2, etli yemeğin 5 TL olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarında da işletme hakkında övgü ile bahsettiler. Sosyal medya üzerinden kazandıkları beğeniden memnun olduklarını ifade eden lokanta sahibi Sami Öztürk, kaliteden ödün vermediklerini ve Sakarya halkının ilgisi ile büyüdüklerini söyledi.

"SAKARYA HALKI BİZİ TUTUYOR"





Yapılan hizmetin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini belirten lokanta sahibi Sami Öztürk, “Sakarya’da 8 tane şubemiz bulunmakta. Çorbanın 1 buçuk TL oluşu ile gündeme geldik. Fiyat listelerimiz günceldir hepsi doğrudur. Aynı zamanda birkaç kalem ürüne bir hafta önce zam yapmak mecburiyetinde bulunduk. Fakat bundan sonra ciddi anlamda fiyat artışları olmazsa uzun zaman zam düşünmüyoruz. Felsefemiz dükkan açalım tutturalım daha sonra hemen zam yapalım mantığında değiliz, bunu Sakarya halkı biliyor. Bu işletmeye 7 sene önce 35 metrekarelik dükkanla başladık. Daha sonra yoğun talepler üzerine 8 tane şube açtık toplamda. Sakarya halkı bizi tutuyor, onların sayesinde bu şekilde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik. Kullanmış olduğumuz ürünlerimiz kesinlikle Türkiye’nin bildiği ve kullandığı marka ürünler. Depolarımız ve mutfaklarımız halkımıza her daim hazır bulunmakta. Kaliteli malzemeler ile uygun fiyata halkımıza yıllardan beri hizmet etmekteyiz. Bu hizmetimizin Türkiye çapına yayılmasını istiyoruz” dedi.

"MUTFAK VE DEPOLARIMIZ HALKA AÇIK"





Şube mutfaklarının temizliğini isteyen herkesin denetleyebileceğini söyleyen Öztürk, “8 şubemizde toplamda 130 tane personelimiz çalışıyor. Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz. Doğal olarak sosyal medyada bu tarz sorular ile karşılaşıyoruz. Bu fiyatlar ile para kazanılamaz, kesinlikle kötü malzeme kullanılıyor gibisinden. Dediğimiz gibi mutfak ve depolarımız halkımıza açık. İstedikleri zaman Türkiye’nin ve Sakarya’nın her tarafından gelip mutfak ve depolarımızı gezerek hangi malzemeleri kullandıklarımızı görebilirler" diye konuştu.

"YEMEK YİYENE ÇAY ÜCRETSİZ"





Müşteri sayısını artırarak fiyatlarını ucuzlatma hedefinde olduklarını anlatan Öztürk, "Buradan tek çorba 1.5 TL anlamı çıkarılarak sadece çorba satıp para kazanıyoruz algısı oluşmamalı. Çorbanın yanında ek ürünler alan arkadaşlarımız da mevcut. Fakat tek çorba alanlar da mevcut. Aynı zamanda müessesemizde yemek yiyen arkadaşlarımız ücretsiz çay içebiliyorlar. Ayrıca sınırsız ekmek yiyebiliyorlar, ekmek ücretimiz yok. Bu şekilde toplamda sürümü yakalayarak, dükkanlarımıza giren sayılarımızı çoğaltarak, kaliteli hizmet verip kaliteli ürünler kullanıp, devletimize vergimizi vererek paramızı kazanıyoruz. Bu gelen aşırı zamlardan dolayı kar oranımızda küçük anlamda bir düşüş illa ki yaşanacaktır. Bu küçük düşüşü birkaç kalem ürünümüze zam yaparak zararlarımızı gideriyoruz. Bundan sonra inşallah ürünlere çok ciddi anlamda zam gelmezse uzun yıllar biz yine çorbayı 1 buçuk TL ve ürünlerimize zam yapmadan bu şekilde hizmet vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Gelen zamlardan etkilenmemek için bu gelen zamlara bizim karşılık olarak müşteri sayımızı artırıp, maliyetleri daha aşağıya indirebilirsek yeni zamlarda dahi gelmiş olsa biz ürünlerimize zam yapmadan belirli bir süre devam edebiliriz”şeklinde konuştu.

"YEMEK İÇİN 30 KİLOMETRE YOL GELDİK"





Müşterilerden Tunay Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Fiyatlar gayet uygun ve fiyatlara göre yemekler gayet güzel. Biz bu yemekleri yemek için 30 kilometre yol geldik. Verdikleri hizmet çok güzel. İnsanlar en güzel şekilde karınlarını doyuruyorlar. Memnun olmasak buraya gelmezdik. Çok çeşit yemek burada, kendi evimizde yer gibi burada yemeğimizi yiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar