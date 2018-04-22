15 CHP'li vekil istifa edip İYİ Parti'ye geçiyor!

CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak. Meclis'te 5 milletvekili bulunan İYİ Parti, 15 CHP'li vekilin katılması ile 20 milletvekili sayısına ulaşarak Meclis'te grup kurabilecek ve böylece seçimlere girebilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinde gündeme gelen İYİ Parti'nin doğrudan seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurdurma seçeneği görüşmede masaya yatırıldı.



CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılacak. CHP'den 15 milletvekili şu sıralarda istifa ederek, seçimlere katılıp katılmayacağı tartışılan İYİ Parti'ye katılıyor.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri şunlar:

Burcu Köksal

Mustafa Tuncer

Nihat Yeşil

Hüseyin Yıldız

Ahmet Akın

Mehmet Göker

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Erkan Aydın

Fatma Kaplan

Tufan Köse

Okan Gaytancıoğlu

Tacettin Bayır

Çetin Arık

Ömer Fethi Gürer

Ünal Demirtaş

CHP GRUPBAŞKAN VEKİLİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin "15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır.Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır." ifadelerini kullandı.

AKŞENER 100 BİN İMZA TOPLAMADAN ADAY OLABİLECEK

Böylece, İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılmasında engel kalmazken, Genel Başkan Meral Akşener'in de 100 bin imza toplamadan Cumhurbaşkanı adayı olabilmesine de imkan tanınmış olacak.

KARAR CUMARTESİ GÜNÜ ALINDI

Bu kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumartesi İstanbul'da gerçekleşen görüşmede alındığı öğrenildi.

TEZCAN: YARIŞI ORTADAN KALDIRACAK HİÇBİR ŞEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Altay'dan sonra kararın gerekçesine dair açıklamalarda bulunan Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar. Seçimlerde yarışı ortadan kaldıracak hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz. " dedi.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİL KONUŞTU

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, istifaya ilişkin konuştu. Demirtaş şöyle dedi: AK Parti ve MHP tarafından bir kumpas var, biz bu kumpası boşa çıkarmak ve Türkiye'nin önünü açmak için İYİ Parti'ye geçiyoruz. Seçilmesek de önemli değil, koltuğun önemi yok. Karar aşamasında Grup Başkanvekillerimizin değerlendirmesi oldu ve 15 vekil belirlenerek adımlar atıldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokrasi sıkışıklığının önünü açmak için bu adım atılıyor. CHP'den istifa edip üyelik belgelerimizi (İYİ Parti'ye) verdik.

Güncel 22 Nisan 2018 13:58 YSK'dan son dakika açıklaması!YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi.

TEZCAN VE ÖZEL 16.00'DA İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.