14 Mayıs Çiftçiler Günü neden önemlidir? Çiftçiler Günü tarihçesi

Çiftçiler Günü tarihçesi ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü neden önemlidir sorusunun yanıtı insanlar tarafından araştırılıyor. Çiftçiler Günü tarihçesi ve 14 Mayıs Çiftçiler gününe dair tüm her şey Ajanshaber'de.

14 Mayıs Çiftçiler Günü neden önemlidir sorusu bu sorunun yanıtını merak eden vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu 14 Mayıs 1984 tarihinde kuruldu. Federasyonun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs tarihi 1984 yılından itibaren her yıl düzenli bir şekilde kutlanıyor. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de çiftçilerin önemini “Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.” sözüyle vurgulamaktadır. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu bu vesileyle tüm çiftçilerin çiftçiler bayramını kutladı. Çiftçiler günü tarihçesi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

14 Mayıs Çiftçiler günü neden önemlidir sorusu sıklıkla soruluyor. Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) 14 Mayıs 1984 tarihinde kuruldu. Federasyonun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs tarihi her yıl Çiftçiler günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB' tır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Çiftçiler Günü okullarda da kutlanır. Beslenmemiz için gerekli tarım ürünleri üreten çiftçilerimizin bağ, bahçe ve tarlada nasıl zor şartlar altında çalıştıkları açıklanır. Giyeceklerimizin ham, maddesi olan pamuğun, ipeğin, yünün üretilmesinde çiftçilerimizin çalışmaları anlatılır. Sınıflarda tarım ürünleri koleksiyonu yapılır. Çiftçilerle ilgili şiirler okunur. Okul gazetesine Dünya Çiftçiler Günü'nün anlam ve önemini açıklayan yazılar hazırlanır. Gazete ve dergilerde yayınlanan yazılar kesilerek değerlendirilir.

ÇİFTÇİLİĞİN ÖNEMİ

Dünyanın en büyük sekizinci tarım ülkesi Türkiye’de tarım, üç milyona yakın tarım işletmesiyle, dünyanın en büyük sekizinci tarım ülkesi olması ve tarım sektörünün nüfusun dörtte birini istihdam etmesi nedeniyle, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

Tarım nüfusunun ağırlıklı olduğu ülkemizde, geçimini topraktan sağlayan çiftçiler, dört mevsim üretim yaparak, sofralarımıza gelen besinlerin emek gücünü oluşturuyor. Son yıllarda stratejik değeri daha iyi anlaşılan tarım sektörünün, zor şartlarda çok büyük emekler vermesinin yanı sıra, ülke ekonomilerine de büyük katkı sağladığı biliniyor. İstihdamda önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün, toplumsal yapı ve ülke ekonomisindeki yeri ve rolü oldukça önemli.

Bizde toprağı ekerek, ona değer katan tüm çiftçilerimizin ‘Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz.

Kaynak: AjansHaber