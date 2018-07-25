112 Acil personeline saldıran kişiye 11 yıl hapis cezası verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir yıl önce, hastaya müdahale için köye gelen 112 Acil ekibindeki 3 personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Süleyman Yıldırım'a, toplam 11 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Boyabat ilçesi Alibeyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Vezirköprü'den misafir olarak köye gelen bir kişi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren kişinin yakınları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Süleyman Yıldırım, köye gelen sağlık ekibinde bulunan Ufuk Turan, Büşra Nur Demircan, Beyza Sayılır'a sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Turan 5 gün, Demircan ve Sayılır ise 3'er gün iş göremez raporu aldı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldırım hakkında ise Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın bugünkü karar duruşmasında mahkeme, Süleyman Yıldırım'a 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hakaret' suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Ajanslar