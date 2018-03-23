104 yaşındaki Nazile Ninenin Okuma Azmi

Ordu'da yaşayan 104 yaşındaki Nazile Köklükaya, okuma yazma seferberliğine katılarak, kursa yazıldı. Asırlık ninenin azmi görenlere parmak ısırttı.

Nazile Köklükaya 6 oğlu, 100'e yakın torunu var. Tam 104 yaşında asırlık bir nine.

Ordu'da yaşıyor. Onu görenler sadece yaşından dolayı şaşırmıyor. Çünkü Nazile nine, doğum gününde okuma yazma kursuna başladı.

O, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan´ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin en yaşlı üyesi.

Nazile nine çok istemesine rağmen okula gidememiş. Asırlık çınar, "Gücümüzün yettiği kadar yani yapabildiğimizi yaparız. Cumhurbaşkanımızdan Allah bizi geri koymasın, onun çizgisinde yürüyoruz." diyerek anlatıyor okuma yazma hevesini.

Kaynak: Ajanslar