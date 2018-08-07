10 ilde düzenlenen operasyonda 44 dolandırıcı yakandı

Sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda 44 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ



Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ağustos’ta İstanbul başta olmak üzere Adana, Antalya, Kırklareli, Muğla, Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin’de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Özel harekat ve helikopter destekli operasyonlarda, sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi dolandıran 44 şüpheli gözaltına alındı.

600 BİN LİRA ÜZERİNDE DOLANDIRDILAR



Suç örgütünün bu yöntemle binlerce vatandaşı 600 bin liranın üzerinde dolandırdığı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda, 6 adet dizüstü bilgisayar, farklı marka ve modelde 31 adet cep telefonu, sim kartlar ve hafıza kartları ele geçirildi.



11'İ TUTUKLANDI



Savcılık talimatı ile yakalanarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan 44 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlılardan 11’i, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

OPERASYON ANI KAMERADA



Öte yandan düzenlenen eş zamanlı operasyon, polis kamerasından saniye saniye görüntülendi. Özel harekat ve havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda, zanlılar kaldıkları adreslerde gözaltına alınıyor.

Elde edilen görüntülerde ayrıca, yakalanan şüphelilerin dolandırdıkları müşterilerden elde ettikleri paraları bankaların ATM’leirnden çektikleri yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar