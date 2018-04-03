10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacağız

Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesinin temelini atıyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım değerli misafirler bugün burada 20 milyar dolarlık maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesinin temelini atıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan kesintisiz elektrik üreteceğiz.



10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK

Sağlayacağı verimli enerjinin yanında sanayiden tarıma birçok alanda kazandıracağı nükleer kapasiteyi düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu'da en yüksek güvenlik standartlarına sahip reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacağız. Yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak.

Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır.

RÜYA GERÇEK OLUYOR

Sayın Cumhurbaşkanım, bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın cumhurbaşkanım ve Sayın Putin'in gösterdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güçlü işbirliği ortak bir gelecek için atacağımız adımlara önemli bir referans olacaktır. Emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne emek vermiş tüm siyasetçi bürokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun.

Kaynak: Ajanslar