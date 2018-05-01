1. Uluslararası Çocuk Kitapları Şenliği'ne büyük ilgi!

Dünya Çocukları Derneği'nin ilkini düzenlediği '1. Uluslararası Çocuk Kitapları Şenliği' projesi 21-29 Nisan tarihlerinde TCDD Sirkeci Tren Garı Ana Salonu'nda kitap sevenlerle buluştu.

Tarihi Sirkeci Tren Garı, 21-29 Nisan tarihleri arasında Dünya Çocukları Derneği'ne ev sahipliği yaptı. Derneğin ilkini düzenlediği "1. Uluslararası Çocuk Kitapları Şenliği Projesi" büyük ilgi gördü.

Kültür Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tübitak, TRT, TCDD gibi önemli kurum ve kuruluşların sponsorluğunu yaptığı şenlikte gençlik ve çocuk kitapları başta olmak üzere birçok kitap, sevenleriyle buluştu.

Şenlik alanında çocukların keyifli zamanlar geçirebileceği etkinlik alanlarının yanı sıra düzenlenen imza günleriyle birçok yazar da okurlarıyla buluştu.

Şenlikte Çocukların Yaptığı Etkinliğe Ünlü Ressamdan Büyük İlgi

Şenlik sırasında çocukların etkinlik alanında yaptığı resimlere ünlü hattat ve ressam Ethem Çalışkan büyük ilgi gösterdi. Çocukların düşüncelerinin, hayallerinin ve el izlerinin yer aldığı kağırları "Bunlar eşine rastlanamaz eserler, içerisinde çok büyük anlamlar var" diyerek Dünya Çocukları Derneği'nden almak için talepte bulundu.

Dünya Çocukları Derneği Bakan Yardımcısı Aslan Biçici ise çocukların yaptığı bu etkinlik kağıtlarını sanatçıya hediye etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

(Aslan Biçici ve Ethem Çalışkan)

Daha Önce 100 Genç ile Bosna'ya Gitmişlerdi

Dünya Çocuk Derneği, 1989 yılından beri çeşitli organizasyonlarla gençlere hizmet verirken Balkan coğrafyalarına karşı bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bosna’ya kültürel geziler organize ederek başladıkları etkinliklerini, son altı yıldır Bosna savaşında yaşanan Srebrenitsa katliamını anma amacıyla organize edilen 110 kilometrelik Marş - Mira yürüyüşüne katılarak devam ettiriyor.

Bu yıl 100 genç, trenle bu yürüyüşe katılmak üzere Bosna Hersek’e götürülecek. İstanbul Sirkeci Garı’nda düzenlenecek uğurlama töreninden sonra Halkalı'dan 18.00 başlayacak olan yolculuk 15 gün sürecek. Gençler Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve Sırbistan’da konaklayarak, bu ülkeleri görme, Osmanlı eserlerini ziyaret etme, ilgili cemiyetlerle toplantı yapma fırsatı bulacak.

İstanbul – Srebrenitsa Gençlik Treni projesinin hareket düdüğü 1 Temmuz Cumartesi günü çalacak. Tren uğurlamasına duyarlı herkes katılabilecek. Detaylı bilgi için derneğin web sitesi ziyaret edilebilir.

3 GÜN SÜREN MARŞ MİRA YÜRÜYÜŞÜ

Bosna Savaşı esnasında 11 Temmuz 1995 tarihinde BM Hollanda askerlerinin gözetiminde bulunan Srebrenitsa, Sırp güçlerine teslim edilmişti. Sırp kuvvetlerinden kaçmak isteyen Boşnaklar dağlara yönelmiş, bombardıman altında orman içlerinden gece gündüz yürüyerek Tuzla’ya ulaşmıştı. 15 bin Boşnak’tan sadece 5 bini hayatta kalabilmişti. Yolculuğu hatırlamak ve hayatlarını kaybedenleri anmak amacıyla her yıl 3 gün süren Marş Mira Barış Yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

NEDEN BOSNA VE MARŞ MİRA?

Türkiye, Bosna savaşının ilk anından itibaren bölgeye ve bölge insanına çok yakın alaka göstermiş, gerek maddi gerekse fiili yardımlarıyla Bosna halkına en büyük destekçi olmuştu.Yaptığı para yardımlarının yanı sıra Boşnaklarla birlikte savaşa fiilen katılan,Selami Yurdan gibi Anadolu insanlarını Bosna’da şehit vermişti.

Savaş yıllarının üzerinden bir süre geçince Bosna unutulmaya yüz tutmuş ve bölge insanı tekrar yalnızlaşmaya başlamıştı.8 yıl önce Marş Mira yürüyüşü Türkiye'de gündeme geldi. 2009 yılında bir avuç Türk'le programı tamamlayıp İstanbul'a dönen Bahaddin Yıldız yürüyüşü gündeme taşımış; sonraki yıllarda daha kalabalık ekiplerle yürümeyi gençlerin gündemine sokmuştu.

Yıldız, Afganistan'a yetimler için yurt yapmaya gittiği yolculukta bindiği uçak düşürülerek şehit edilmişti. Onu seven ve takip eden gençler bu sloganı bir emanet ve vasiyet olarak kabul edip 2010 yılından beri her sene yürüyüşe katıldılar. Bu etkinliklerle, Türkiye'de gençlerin ajandasına Srebrenitsa katliamı, Marş Mira yürüyüşü, Potaçari Şehitliği ve Bosna'daki Türkiyeli şehitlerin girmesi sağlanmış oluyor.

Kaynak: Ajanshaber