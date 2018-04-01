1. Turna Balığı Yakalama Yarışması

Bilecik'te düzenlenen etkinlik için günübirlik kamp kuran 150 balıkçı kıyasıya yarıştı

Bilecik Belediyesi ve Avcılar Kulübü işbirliğiyle "Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi.



Pelitözü köyünde bulunan Gölpark'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma için çeşitli illerden gelen 150 avcı, çadır kurarak bir günlük kamp yaptı.



Balık avı için şansını deneyen Önder Özmen, eşiyle ayrı yerlerde olta attıklarını ancak fazla verim alamadıklarını belirterek, "Belediyemiz ve Avcılar Kulübünün etkinliğinde biz de nasibimizi arayalım dedik." ifadesini kullandı.



Ramazan Yalçın da "Pelitözü küçük olmasına rağmen popülasyonu bol bir gölet. Yılın 12 ayı avlanılabilecek bir gölet. Burada avlanan arkadaşlarımdan ricamız, balıkçılığı sportif yapmalarıdır. Yani kutsal balıkçılığına dönsünler. Her gün keyfimizi alalım." dedi.



Yarışma için gece gelip çadır kuran Hüseyin Eryücel ise "Kamp yaptık, temiz havamızı aldık, oltamızı attık." diye konuştu.



Yarışmada, 66 santimetre uzunluğunda balık yakalayan Muhammet Ersin birinci oldu. Ersin'e 750 lira ödülü verildi.

Kaynak: AA