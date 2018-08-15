1 tonluk Şampiyon'un fiyatı dudak uçuklattı!

Çankırı'daki bir kurban pazarında alıcısını bekleyen Şampiyon adlı kurbanlık, ihtişamlı görünümü ve 16 bin liralık fiyatıyla pazarın en çok merak edileni oldu.

Çankırı’da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri, satışların şu an için beklentinin altında olduğunu belirtti.

MERAKLI GÖZLER 1 TONLUK ŞAMPİYON'UN ÜZERİNDE



Pazarın en büyük kurbanlık hayvanını satan Gürhan Aktikan, ‘Şampiyon’ adını verdiği simental cinsi boğası için 16 bin TL istiyor.

Çorum’dan Çankırı’ya kurban satışı için geldiğini belirten Aktikan, “Hayvanımız 1 ton ağırlığında, 550 kilogram da gargaset. 3 yaşında simental cinsi ‘Şampiyon’ adını verdiğimiz kurbanlığımız için 16 bin TL istiyoruz. Arpa ağırlıklı besledik. Kurbanlık için şimdilik alıcısını bekliyoruz.” dedi.

1 tonluk ‘Şampiyon’u gören vatandaşlar da meraklı gözleri üzerinden alamıyorlar

Kaynak: DHA