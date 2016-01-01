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Video / Güncel / Bırakma Beni filminin fragmanı yayında
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Güncel 14 Eylül 2018 - 12:29
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ve dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşan Beşir Derneği, yürüttüğü Su Kuyusu projesiyle mazlum coğrafyalarda yeni umutların yeşermesine vesile olmaya devam ediyor