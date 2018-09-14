1 TL ile kurak topraklara su kuyusu

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ve dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşan Beşir Derneği, yürüttüğü Su Kuyusu projesiyle mazlum coğrafyalarda yeni umutların yeşermesine vesile olmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Afrika’da, Orta Asya’da ve temiz içme suyuna muhtaç diğer coğrafyalarda yüzlerce su kuyusu açmaya devam eden Beşir Derneği, bu sayede hem binlerce insanın temiz ve sağlıklı sulardan istifade etmesine hem de insanların köylerinden uzak su kaynaklarına kilometrelerce yol kat etmeden ulaşmalarına yardımcı oluyor.

SY KUYUSU PROJESİ

“Su Kuyusu Projesi” kapsamında öncelikli olarak su ihtiyacı olan bölgeleri uzman ekiplerinin öncülüğünde analiz eden Beşir Derneği, bölgelerin zemin ve toprak yapısına göre çeşitli su kuyuları açabiliyor. Kuyu açma süreci ise bölgenin şartlarına ve imkânlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

1 TL ile Su Kuyusu Açılabilir

“Su Kuyuları” başlığıyla bağış havuzu oluşturan Beşir Derneği, bu platformla tüm hayırsever vatandaşların bu hayırlı hizmetten istifade etmesine olanak sağlıyor. Hayırseverler, su kuyuları için istedikleri miktarda bağışta bulunup bağış havuzuna katkı sağlıyor ve gerekli meblağ oluşunca su kuyusu açılıyor. Ayrıca tek seferde 3000 $ bağışlayabilen bağışçılar, açılan kuyuya isim de verebiliyor. Bağışçıların desteğiyle Asya ve Afrika’da yüzlerce temiz su kuyusu açan Beşir Derneği, proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1 milyon insanın temiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşıladı.

15 Temmuz Şehitleri Adına 250 Su Kuyusu

Beşir Derneği, “15 Temmuz Şehitlerimiz Adına 250 Su Kuyusu” kampanyası başlattı. Bu kampanyayla 15 Temmuz destanını, kalıcı eserler inşa ederek farklı coğrafyalarda anlatmayı ve her şehit adına bir hayrat hayata geçirerek mazlum coğrafyaların hizmetine sunulmasını amaçlıyor.

Çad, Kamerun, Somali, Sudan, Nijerya, Tanzanya, Afganistan, Pakistan, Cox's Bazar'daki Arakan Kampları gibi mazlum coğrafyalarda açılacak olan su kuyularıyla hem mazlumların derdine derman olunacak hem de açılacak 250 su kuyusunun her birine 15 Temmuz şehitlerinin her birinin adını verilerek onlar için sadaka-i cariyeye vesile olunacak.

Projede yer almak isteyen herkes SU yazıp 4042’ye göndererek ₺5 veya SU yazıp 4032’ye göndererek ₺10 bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AjansHaber