1 milyon lira ödül konmuştu!

Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimleri arasında yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konan 'Ebu Eymen' kod adlı Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride bulunan 'Ebu Eymen' kod adlı DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi.

Ekipler yaptığı çalışma sonucu Abitoğlu'nun saklandığı bölgeyi belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla Mehmet Abitoğlu gözaltına aldı.

İHBAR EDENE 1 MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEKTİ

2014 yılında ailesiyle birlikte terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, DEAŞ'ın 'sözde' Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda olduğu öğrenildi. Başına 1 milyon lira ödül konulan Abitoğlu, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA