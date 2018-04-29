1 Mayıs'ta banka, PTT, noter açık mı? hangi banka, PTT, noter açık olur? 2018

1 Mayıs günü hangi kurumlar açık olacak? 1 Mayıs Salı banka, PTT, noterler açık olur mu hangi banka, PTT, noter açık soruları vatandaşların aklını karıştırıyor. Haberimizde bu soruların cevabını bulabileceksiniz.

Salı günü noterler açık olacak mı, 1 Mayıs günü hangi noterler açık, hangi bankalar açık olacak, 1 Mayıs PTT açık olacak mı soruları şuan vatandaşların gündeminde yer almakta. Tüm Türkiye'de resmi tatillerden birisi olan 1 Mayıs günü noterler kapalı olacak. 1 Mayıs'ta kapalı olmasından dolayı vatandaşlar işlerimlerini ancak 2 Mayıs Salı günü yapabilecekler. Aynı şekilde PTT ve bankalarda resmi tatilden ötürü kapalı olacaklar ve vatandaşlara 1 Mayıs Salı günü hizmet veremeyecekler.

Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

Gündem 27 Nisan 2018 17:25 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? 4 gün resmi tatil olacak mı?Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtını bekliyor. 4 gün resmi tatil olacak mı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi. Dünya genelinde pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından beridir resmi tatil olarak kutlanıyor.

1980'DEN SONRA İLK KEZ 2009'DA TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL OLDU

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.