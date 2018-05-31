1 Haziran resimli Cuma mesajları - Güzel ve anlamlı Cuma mesajları

1 Haziran resimli cuma mesajları Ramazan ayında internette sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için derledik.

1 Haziran resimli cuma mesajları internette özellikle Ramazan ayının içinde bulunduğum bugünlerde sıkça aranıyor. Müslümanlar her cuma olduğu gibi bu cuma da resimli cuma mesajları ile birbirlerini cumasını kutluyor. Arapların öğle vakti "arube" adı vererek topluca kıldıkları namaz zamanla cuma namazı adını almıştır. Cuma gününde Müslümanlar bir araya gelerek cuma gününü kılmaya başlamışlardır. Günümüzde sosyal medya ve konuşma uygulamalarının artmasının ardından insanlar internet üzerinden birbirlerine mesaj ve resimli mesaj göndererek özel günlerini kutlamaktadır. Bu haberimizde sizler için Güzel ve anlamlı Cuma mesajları ile ilgili bir derleme yaptık.

1 HAZİRAN RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma mesajları Müslüman alemi tarafından ilgiyle takip ediliyor. İnsanlar birbirlerine Resimli cuma mesajları göndererek bu mübarek günü kutluyorlar. İnternet kullanımın toplumun önemli bir kısmına yayılmasıyla insanlar birbirlerine daha çok cuma mesajı göndermeye başladı. İşte Resimli cuma mesajları...

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ



Cuma günü tüm İslam alemi için olduğundan tüm müminlerin bayramı sayılmaktadır. Cuma günü günahlara iki kat günah yazılırken yapılan ibadetlere de iki kat sevap yazılır. Özellikle Cuma gününü tüm müminlerin günahlardan uzak durarak vaktini daha çok ibadetle geçirmesi gereklidir. Hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi "Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer."

Allah, Kuran-ı Kerim'de kullarına Cuma namazını farz kılmıştır. Görevini yerine getiren ve mübarek bu günün kıymetini bilen müminlere pek çok ihsan verileceğini müjdelemiştir. Hz. Ali (kerremallahu vechehû) rivayet edildiğine göre, “Cuma günü olduğunda, kuş kuşa, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, yırtıcılar da yırtıcılara, ‘Selâmün aleyküm bu gün Cuma günüdür’ derler.” Allah Teâlâ her ümmete haftanın bir gününü ibadet ve toplanma günü olarak vermiş, ümmet-i Muhammed için ise günlerin efendisi olan Cuma gününü hediye etmiştir.

GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Âmin, cumamız mübarek olsun.

Dua çiçeğini duydun mu hiç ? Mevla sevilenleri sevenlerin duasıyla korurmuş. Mevlam seni de, seni sevenlerin duasıyla korusun. Cumamız mübarek olsun..

Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım!

Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle.

Lailahe illallah imanla sabir, Muhammedün Resullullah azapsiz kabir nasip eyle.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Allahım! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.





Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Kaynak: AjansHaber