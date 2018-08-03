1 hafta içinde 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.

54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 23 olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 558 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar