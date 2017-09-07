ZTK'da 3. tur maçlarının kura çekimi yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.



Kupanın 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18, TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak.



EŞLEŞMELER



Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:



Çaykur Rizespor-Nevşehirspor Gençlik



Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor



Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor



Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler



Hatayspor-Ergene Velimeşespor



Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor



Samsunspor-Ankara Demirspor



Bergama Belediyespor-Sarıyer



Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor



Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor



Tokatspor-Kahramanmaraşspor



Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Eyüpspor-Sakaryaspor



Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor



Bandırmaspor-Çorum Belediyespor



Anagold 24 Erzincanspor-Eskişehirspor



Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği



Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor



Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu



Batman Petrolspor-Göztepe



Demir Grup Sivasspor-BUGSAŞ Spor



Yeşil Bursa-Karşıyaka



Boluspor-Sinopspor



Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük



Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor



Kozan Belediyespor-Adanaspor



Gaziantepspor-Tire 1922



Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor



Denizlispor-Düzcespor



Kızılcabölükspor-Ümraniyespor



Hacattepe-Yeni Altındağ Belediyespor



Bucaspor-Pendikspor



Adana Demirspor-Bayrampaşa



Diyarbekirspor-İstanbulspor



Şanlıurfaspor-Pazarspor



Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor



Balıkesirspor Baltok-Kars 36



Fethiyespor-Nazilli Belediyespor



Keçiörengücü-Silivrispor



SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor



Kastamonuspor 1966-Ofspor



İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor



Kocaeli Birlikspor-Edirnespor



Afjet Afyonspor-MKE Ankaragücü



Manisaspor-Arsinspor



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep