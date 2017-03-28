Zorluklara rağmen Türkiye turizmdeki gücünü koruyor

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Saavedra, "Suriye'deki çatışmalar ve terörizmden kaynaklanan sorunlara rağmen Türkiye, turizmdeki gücünü korumaya devam etti." dedi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, Türkiye ve Kolombiya arasındaki turizm ve ticari ilişkileri değerlendirdi.



Türkiye'nin büyük bir tarihsel mirasa sahip olduğunu ifade eden Saavedra, komşu ülkelerde yaşanan problemlere rağmen son 20 yılda turizm sektöründe çok iyi çalışmalar yaptığını ifade etti.



"KOLOMBİYA TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ"



Kolombiya'nın turizm konusunda Türkiye'den çok şey öğrendiğine dikkati çeken Saavedra, "Suriye'deki çatışmalar ve terörizmden kaynaklanan sorunlara rağmen, Türkiye turizmdeki gücünü korumaya devam etti." diye konuştu.



Saavedra, Kolombiya'nın da doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ülke olduğunu anlatarak, ülkenin geçmişte Türkiye'dekine benzer sorunlar yaşadığını ve barışın sağlanmasıyla olumlu bir gelişim gösterdiğini söyledi.



İstanbul'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya direkt uçuşların geçen yıl başladığını hatırlatan Saavedra, "Türkiye ve Kolombiya'da yaşanan zorluklara rağmen iki ülke arasındaki turist sayısı artmaya devam ediyor." diye konuştu.



Türkiye'nin kendisini dünyaya daha iyi açıklamasının gerektiğini dile getiren Saavedra, "Türkiye ve Kolombiya, ön yargıların yıkılması ve basmakalıp fikirlerin değişmesi için ziyaret edilmesi gereken ülkeler." ifadesini kullandı.



5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2015'te Kolombiya ziyaretinde iki ülke ticaret hacminin 2023'e kadar 5 milyar dolara çıkarılması hedefini ortaya koyduğunu belirten Saavedra, şöyle konuştu:



"Bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. İşin kötüsü, geçen yıl Türkiye'de terör eylemleri oldu. Aynı zamanda Kolombiya da zor bir yıl geçirdi. Ülkenin ana ürünlerinden olan petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmimizi yüzde 4 artırdık ve bu hedefin 1 milyar dolarlık kısmına ulaştık. Birçok alanda çalışıyoruz. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın tamamlanmasını bekliyoruz. Halihazırda anlaşmayı imzaladık ve parlamentoda onaylanması sonrasında bir yıl içinde uygulamaya geçebilir."



"SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ"



Saavedra, serbest ticaret anlaşması konusunda Kolombiya ve Türkiye arasında bazı sorunların olduğunu belirterek, "Bu konuyu yeniden gözden geçirebiliriz. Türkiye tarım, Kolombiya ise tekstil ürünlerinde korumacı bir politika izliyor. Üreticilerimize, serbest ticarette engelleyici tedbirleri azaltacak ve karşılıklı faydayı artıracak bir strateji bulmanın mümkün olduğunu açıklamalıyız." diye konuştu.



Türkiye ve Kolombiya arasındaki ticari sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini aktaran Saavedra, "Bundan üç yıl öncesine kadar Türkiye'de Kolombiya menşeli tropikal meyveler veya kahve bulunmazken, şu an Kolombiya pahalı ama en iyi kalitedeki bu ürünlerini Türkiye'ye ihraç ediyor. Türkiye de Kolombiya'ya tarım ürünleri, otomotiv parçaları ve elektronik sanayi ürünleri sağlıyor. Ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 2023 için 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyarken yanılmadılar." değerlendirmesinde bulundu.