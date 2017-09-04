Zor bir maç bizi bekliyor

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Beşiktaş'ın, bu sene de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Gül, Çamlık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçını, geçen sezon olduğu gibi tekrar kazanmak istediklerini kaydetti.



Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu anlatan Gül, "Beşiktaş bu sene de şampiyonlukta en büyük favorilerden biri. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sene Beşiktaş'ın sadece 3 mağlubiyeti vardı ve bunun biri Karabük'teydi. Maç ne kadar zor olsa da kazanmak istiyoruz. Geçen sene bunu başardık ve bu sene de tekrar etmek istiyoruz. Takım şu an maça konsantre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.



Transferde oyuncuları Iasmin Latovlevici'nin adının Galatasaray ile anıldığının belirtilmesi üzerine Gül, "Resmi teklif yapılmadı. Dedikodular üzerine konuşamayız ve belgeler üzerine konuşmamız gerekir. Şu anda Latovlevici için kulübümüze gelen bir teklif yok." dedi.



DANY: "İYİ BİR SONUÇLA AYRILACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUM"



Takım kaptanı Dany Nounkeu ise Beşiktaş maçının ligde oynadıkları ilk üç maç gibi kolay olmayacağını belirtti.



Beşiktaş'ın çok iyi bir ekip olduğunu aktaran Dany, "Bizim de bir oyun dinamizmimiz var. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu maç gerçekten zorlu geçecek. Başakşehir maçındaki dinamizm gibi sahaya çıkarsak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI



Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışma yaptı.



Yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla son buldu.



Sakat olan Iasmin Latovlevici, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Valerica Gaman ve Olafur Ingi Skulason ile izinli olan Paul Papp ve Andre Biyogo Poko idmanda yer almadı.