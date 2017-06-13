Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi, 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 24'ü adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 Mayıs'ta il genelinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 24'ü, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.



OLAY



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen R.K. liderliğinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla 47 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda silahların yanı sıra bir miktar para, senetler, çek koçanları, dijital materyaller, bazı belgeler ile bilgisayarlara el konulmuştu.