Zonguldak'taki orman yangını

Devrek ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışması devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Pürenkaya mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Zonguldak, Alaplı ve Devrek'in yanı sıra Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri, orman işçileri ve köylüler müdahale etti.



Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.



Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Genel soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok büyük bir alan yok. Yangın, yıldırım düşmesinden kaynaklanıyor. Alan gözetimimiz altında." dedi.