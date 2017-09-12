Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Durgun'un da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı.



Söz verilen sanıklar, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, 24 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.