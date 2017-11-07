Zonguldak'ta okulun kalorifer kazanında patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Çaycuma ilçesinde okulun kalorifer kazanında meydana gelen patlamada bir hizmetli hayatını kaybetti, 4 öğrenci, okul müdürü, müdür yardımcısı ve kalorifer görevlisi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun kalorifer kazanındaki patlama sonucu bir hizmetli yaşamını yitirdi, 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, okulda hizmetli olarak görev yapan Selahattin Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de incelemede bulunmak üzere okula geldi.



Patlamada yaralanan okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer görevlisi Süleyman Uçar, öğrenciler Serhat İlgen, Gürkan Taşçı, Ergün Uzun ve Ümit Yağcı hastaneye kaldırıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce boşaltılan okulun çevresinde itfaiye, belediye ile emniyet ekipleri tedbir amaçlı bekletiliyor.



Bu arada, okul bahçesine park eden servis araçları ile çevredeki binalarda patlama nedeniyle hasar oluştuğu görüldü.