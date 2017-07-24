Zonguldak'ta maden ocağında göçük

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, TTK Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü'ndeki maden ocağının eksi 220-241 kodlarında, sabaha karşı tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi.



Yaşanan göçükte, madenci Ramazan Zurnacı (36) hayatını kaybetti.



İşçiler tarafından ocaktan çıkarılan Zurnacı'nın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Zurnacı'nın cenazesinin, Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Yazıköy'ünde toprağa verileceği bildirildi.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, "Olay sabaha karşı meydana gelmiş. Arkadaşımız olay yerinde rahmetli olmuş. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.