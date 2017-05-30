Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi.



Göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kaldı.



Mahsur kalan işçileri kurtarmak için mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler de kurtarma çalışmalarına katılıyor.



İşçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.