Zonguldak’ta korkunç cinayet

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, boğazı bıçakla kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde marangozluk yapan Burhan Biçici, gece malzeme almak için geldiği atölyesinin önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen bu kişinin, 37 yaşındaki İsmail Akman olduğu tespit edildi. Akman'ın, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA