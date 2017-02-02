Merkel: Ziyaretimin (referandumda) halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum

Almanya Başbakanı Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanılacağı iddialarına karşılık, Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü belirtti.



Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanılacağı yönündeki iddialara karşılık, zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleriyle görüşmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü söyleyen Merkel, “Benim bir ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum.” görüşünü dile getirdi.



Bugün her konuyu ele aldıklarını, her iki tarafın da kabul etmediği hususları birbirine aktardığını söyleyen Merkel, "Ayrıca, görüşmelerimiz bugün tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Yapılması gerekenleri görüştük." diye konuştu.



