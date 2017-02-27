Ziyaretçi sayısını ikiye katladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) ve Haşimi Yayınevinin ortaklaşa düzenlediği "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Sultanahmet Medresesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan etkinliğin, beklentilerini karşıladığını söyledi.



Bıyıklı, fuara özellikle İstanbul'da yaşayan Arapların ve öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin önemli yönlerinden birisi de İslam dünyasından gelen alimlerin, yazarların, akademisyenlerin Türkiye'deki alimlerle, akademisyenlerle tanışması oldu. Malumunuz olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette 'tanışın' ibaresi geçer. Biz de fuarın tanışıklıklara, yeni kültürel iş birliklerine ve ilmi çalışmalara vesile olacağına inandık." dedi.







Fuarda Arap dünyasından gelen alimleri, akademisyen ve yazarların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi konusunda yeterli bilgileri olmadığını kaydeden Bıyıklı, etkinlik boyunca 15 Temmuz'un detaylı şekilde anlatıldığını dile getirdi.



Bıyıklı, Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin Türkiye'nin sıkıntılı günlerini atlatmak için bir fırsat zemini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Arapçanın yasak olduğu, Arapça konuştuğu ve ilim öğrettiği için kovuşturma, soruşturma geçiren alimlerin, akademisyenlerin gözaltına alındığı günlerden, bugün İstanbul'un ortasında Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin olması, yeni Türkiye'nin bir başarısı." diye konuştu.



57 YAYINEVİ İLE 100'DEN FAZLA ALİM, YAZAR VE AKADEMİSYEN KATILDI



Haşimi Yayınevi Yayın Yönetmeni Ali Sözer de geçen yıl 15 olan yerli katılımcı sayısının 25'e ulaştığını belirtti.



Sözer, Arap dünyasından 32 yayınevinin de fuara katıldığını ve 100'den fazla alim, yazar ve akademisyenin etkinlikler kapsamında ağırlandığını kaydetti.







Ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktığına dikkati çeken Sözer, şöyle devam etti:



"Bu yıl yaklaşık 60 bin ziyaretçi geldi. Özellikle hafta sonları ve cuma günleri yoğun geçti. Aynı zamanda bu yıl etkinlikler de fazlaydı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir gibi şehir dışından fuara gelenler oldu. Bu bizim için önemliydi. Bu etkinliğin bir diğer önemi de İslam dünyasından buraya gelen alimlerin, böyle bir etkinlikle ruhunu bulmuş olmasıydı. Yani turistik bir ziyaretten öte, o alimler burada öğrencilerle buluştular ve birçok önemli yerleri de ziyaret ettiler."



Fuarda bazı eserlerin tercüme, basım ve telif anlaşmalarının yapıldığını aktaran Sözer, "Fuara gelen birçok alimle televizyon programları çekildi. Şu anda 30 bölüme ulaşmış bir belgesel program da yapıldı. Yani sadece kitapların sergilendiği, bazı seminerlerin düzenlediği bir etkinlik olmaktan öte çok yönlü faydaları olduğunu burada görmüş olduk." ifadelerini kullandı.



Sözer, fuarın gelecek yıl daha geniş kapsamlı olacağının altını çizerek, çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar yapıp, etkinliği daha verimli hale getireceklerini anlattı.



Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı serginin de Türkçe-Arapça açıklamalarıyla yer aldığı organizasyon, 9 gün sürdü.



"Asırlardır sönmeyen Işığımız: Alimler-Kitaplar" temasıyla gerçekleşen "Arapça Kültür ve Kitap Günleri" kapsamında, yaklaşık 30 etkinlik düzenlendi.